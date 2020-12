Michał Obłuski: Demokracja dialogu

Najlepszym sposobem ukrócenia używania przemocy jest zaproszenie obu stron do rozmów. Stół, wywrócony orzeczeniem Trybunału, należy podnieść, przystawić do niego tyle krzeseł, ile stronnictw chce się wypowiedzieć, i przygotować się na długie negocjacje. Powoływanie się na mandat demokratyczny w sytuacji, gdy prawie 80 proc. ankietowanych Polek i Polaków wyraża sprzeciw wobec zmiany prawa wynikającej z decyzji Trybunału, jest błędem, którego koszt ponoszą wszyscy obywatele.

Decyzje rządu nie mogą być jednak podejmowane wyłącznie na podstawie postulatów formułowanych przez organizatorów protestów. Obecna władza została wybrana w uczciwych wyborach, więc wszelkie nawoływania do obalenia którychkolwiek jej organów muszą spotkać się ze stanowczym potępieniem. Powszechna zgoda na obalanie demokratycznie wybranych władz byłaby de facto końcem systemu demokratycznego w Polsce, a frakcja polityczna, która by do tego doprowadziła, nie miałaby moralnego mandatu do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dobrze poinformowane społeczeństwo ma szansę stanowić o kluczowych dla siebie sprawach w sposób bezpośredni, na przykład poprzez referenda.