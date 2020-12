Piotr Maciej Kaczyński, Wojciech Warski: Unia i kryzys

Oczekiwania wobec Unii Europejskiej zawsze były i będą pochodną momentu oraz tego, kto je wygłasza. „Jak trwoga, to do Boga" – taki sposób myślenia prezentuje statystyczny mieszkaniec Starego Kontynentu. Uproszczenia zrozumiałe u Kowalskiego rażą jednak u publicysty. A że red. Jędrzej Bielecki propagandzistą partyjnym nie jest, więc komentarz „Parlament z kości słoniowej" („Rzeczpospolita", 17.12.2020) należałoby przemilczeć, gdyby nie duża waga skutków społecznych czynu.

Rządzący w wielu krajach unijnych nie raz próbowali zasłaniać skutki własnej niekompetencji zrzucaniem winy na „złą Brukselę". To mantra, która szczególnie silnie brzmi od kilku lat w Polsce. Unia z jej wartościami zaczęła przeszkadzać w budowaniu władzy absolutnej, ukrytej za atrapami instytucji demokratycznych. Rolą mediów – tak długo, jak długo nie są upaństwowione – jest obnażanie tej hipokryzji, a nie wzmacnianie antyunijnych fobii wywoływanych przez układ rządzący w bardzo nieczystych celach. Kto inny bowiem mógłby to Kowalskiemu objaśnić?

W swojej dotychczasowej publicystyce red. Bielecki nie jawił się jako zwolennik federalnej Europy, miło więc powitać go w gronie zwolenników ściślejszej integracji. Skoro jednak Unia Europejska nie jest jeszcze federacją, jak USA, to nie możemy mieć wobec niej oczekiwań takich jak Amerykanie od swojego rządu federalnego. Z tego powodu porównania zastosowane w komentarzu są głęboko dezinformujące.

Federalizacja Europy jest dobrym kierunkiem ewolucji, ale dziś do tego rozwiązania jeszcze daleko. Od 2004 r. fundusze europejskie stopniowo zasypują nierówności między Europą Środkową a Zachodnią i Północną, ale potrzeba jeszcze kilkunastu lat, by stworzyć grunt gospodarczy i społeczny pod takie rozwiązanie. Chyba że szybciej wymusi je geopolityka.

Skoro więc nie mamy federacji europejskiej, tylko Unię Europejską z jej Parlamentem, to pracujmy zgodnie nad tym, by te mechanizmy usprawniać. Ma całkowitą rację red. Bielecki, twierdząc, że Unia będzie rozliczana przez obywateli UE za jej skuteczność w działaniu, również w warunkach kryzysu. Tu pojawia się jednak fundamentalne pytanie, kogo należy mieć na myśli, mówiąc o „Unii". Parlament? Komisję Europejską? Rządy państw członkowskich? Znów – tego ma prawo nie rozróżniać Kowalski, ale publicysta winien być precyzyjny, zwłaszcza gdy szuka się winnych.

W obecnej konstrukcji Unii Parlament ma nawet w sytuacji kryzysu niewiele więcej do zrobienia ponad kreację stanowisk politycznych i zwykłą, demokratyczną kontrolę organów wykonawczych – Komisji Europejskiej. Można mieć oczywiście zasadne życzenie, by Parlament był bardziej kreatywny i nie marnował swojej energii na tematy drugorzędne. Bo to Komisja zaproponowała utworzenie przełomowego Funduszu Odbudowy „Next Generation Fund" o wartości 750 mld euro, ale opóźnienie od lipca do grudnia spowodowane było nie obstrukcją Parlamentu, lecz tym, że dwa państwa członkowskie uporczywie blokowały ten projekt z powodów własnych sytuacji wewnętrznych i strachu przed hasłem „praworządność". W tym czasie Parlament wzywał wszystkie państwa członkowskie do szybszego działania.