Podwójne wyzwania

Te „dwie sesje", do których na wstępie swego tekstu z 8 czerwca w „Rzeczpospolitej" odwoływał się ambasador Liu Guangyuan , zwyczajowo nakreśliły strategię i najważniejsze zadania Państwa Środka na ten rok i następne. Jednakże znaczenie tych ostatnich obrad było wyższe niż zwykle. Nie tylko z racji nadzwyczajnych okoliczności pandemii i niespotykanym przełożeniem terminu, ale także zupełnie nowych zadań i wyzwań, przed którymi stanęły władze w Pekinie. Muszą one poradzić sobie z bezprecedensową w okresie reform recesją, odnotowaną w pierwszym kwartale 2020 r., a ponadto zagwarantować stabilne miejsce Chin na rozkołysanej międzynarodowej scenie. Tym samym po podwójnej sesji przed Chinami podwójne zadania i wyzwania.

A to wymaga – ni mniej, ni więcej – zmiany modelu rozwojowego, o czym wspomina ambasador, oraz zbudowania kwitnącego rynku wewnętrznego, jak też zasobnej i dynamicznej klasy średniej. Nie jest to łatwe i musi być rozłożone w czasie w organizmie liczącym 1,4 mld mieszkańców. A na dodatek skomplikowało się w wyniku epidemii Covid-19.

Albowiem tylko silna klasa średnia i kreatywne społeczeństwo daje możliwość sięgnięcia po drugi z wielkich wyznaczonych celów tej ekipy, mówiący o zbudowaniu – do 2035 r. – społeczeństwa innowacyjnego. Czyli takiego, w ramach którego Chiny będą już wzorem i punktem odniesienia także w sferze wysokich technologii, a nie tylko podmiotem powielającym czy odnoszącym się do wynalazków i odkryć u innych.

Tym samym badania i rozwój były drugim, obok klasy średniej, lejtmotywem majowych obrad. To są bowiem warunki wstępne do sięgnięcia po cel najważniejszy, a więc „wielki renesans chińskiego narodu", co się otwarcie postuluje.

Nowa jakość, choć trudno przebijająca się do naszej opinii publicznej, polega na tym, że w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, a u nas jeszcze – zainicjowanej przecież w Warszawie – platformy współpracy 17+1, mamy na naszej scenie nowego gracza, tak w Polsce, jak w regionie i w Europie. Co istotne, i co potwierdza tekst ambasadora, również w interesie Chin – co dla nas jest nowością – leży współpraca z nami, inwestowanie, wymiana, zacieśnianie więzi, co tak mocno wyeksponowano na koniec tekstu.