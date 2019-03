Polska - Irlandia: Odlegli, bliscy przyjaciele

Dzień św. Patryka, narodowe święto Irlandii, obchodzony jest w całej Polsce. Dla nas to okazja, aby pomyśleć o wyjątkowej przyjaźni pomiędzy Irlandią a Polską – pisze ambasador wyspiarskiego kraju w Polsce.

W najbliższą niedzielę z okazji dnia św. Patryka 53 znane polskie obiekty w 21 miastach zostaną podświetlone na zielono. W ramach Festiwalu św. Patryka w całym kraju odbędzie się ponad 120 wydarzeń. Jestem wraz z moją rodziną w Polsce od niemal roku. Od samego początku naszego pobytu doświadczamy niezwykle ciepłego przyjęcia. Wiem, że tak samo przez Polaków przyjmowani byli moi poprzednicy oraz liczne grono Irlandczyków, którzy przyjechali do Polski przede mną.

Relacje oparte na związkach

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Polska i Irlandia są bardzo różne. Irlandia to małe państwo na skraju Oceanu Atlantyckiego, posiadające 4,7 mln ludności. Polska leży w sercu Europy Środkowej, ma ponad osiem razy większą populację i graniczy z siedmioma krajami. Irlandia jest oczywiście wyspą. Jednak pomimo że różnią nas rozmiar i warunki geograficzne, wiele nas łączy.

Nasze relacje opierają się na międzyludzkich związkach, a nie tylko na zagadnieniach politycznych. Irlandia od zawsze była krajem z dużą i prężną diasporą, stąd wiemy, czym jest emigracja. Czasami jej przyczyną były trudne czasy i tragedie, czasami Irlandczyków prowadziła ciekawość oraz chęć podróży i poznawania innych krajów. Niektórzy z naszych emigrantów powrócili do domu, a wraz z nimi ich doświadczenie i wiedza.

Mile widziani goście

Polska społeczność w Irlandii, stanowiąca około 2–3 proc. populacji kraju, jest podobnie przedsiębiorcza i ciekawa przygody. Polacy są w Irlandii bardzo mile widziani, wnoszą na wiele sposobów ważny wkład w lokalne społeczności w całym kraju. Niektórzy zdecydowali się na powrót do Polski. W tym tygodniu w Polsce przebywał minister Kevin Boxer Moran, który w Krakowie wziął udział w IV Irlandzko-Polskim Forum Innowacji. Podczas tego spotkania, znaczenie posiadanego przez powracających emigrantów doświadczenia, było jasne i oczywiste. Polacy, którzy mieszkali w Irlandii i wrócili do Polski, opowiadali o tym, jak nawiązują i rozwijają relacje biznesowe oraz znajdują niezagospodarowane rynkowe nisze.

Wartość pokoju

Nasze działania, takie jak Forum Innowacji, mające na celu wsparcie i wzmocnienie irlandzko-polskiego partnerstwa oraz wymiany handlowej i turystycznej, są częścią strategii Global Ireland ukierunkowanej na podwojenie do 2025 roku globalnego zaangażowania Irlandii. To nasza odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania i zmiany zachodzące w świecie. Tak jak Polska od ubiegłego roku, także i my chcielibyśmy w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ wnieść wkład do opartego na prawie porządku międzynarodowego. Jesteśmy silnie zaangażowanymi Europejczykami, w pełni zdającymi sobie sprawę z wartości pokoju i dobrobytu, które przyniosła Europie Unia Europejska. Podobnie jak Polska chcemy kształtować kierunek rozwoju Unii, tak, abyśmy dziś i w przyszłości mogli cieszyć się z korzyści płynących z jednolitego rynku.

Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie życzenia, które z okazji dnia św. Patryka otrzymaliśmy w tym roku w ambasadzie. Jest to ważne święto nie tylko dla Irlandii, ale też dla wielu naszych przyjaciół na całym świecie. Jesteśmy zaszczyceni, że w tym gronie przyjaciół znajduje się też Polska.