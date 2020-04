Ryszard Bugaj: Majowe wybory. Zapobiec skrajnemu nasileniu konfliktu

Nie sposób mieć wątpliwości: determinacja PiS, by przeprowadzić prezydenckie wybory w maju, wynika z przekonania tej partii (a szczególnie jej lidera), że tylko w tym terminie istnieje pewność zwycięstwa jej kandydata. Całkowicie niewiarygodne są deklaracje działaczy PiS o konieczności respektowania konstytucji, a argumenty o ryzyku wysokich odszkodowań są – w najlepszym razie – wysoce wątpliwe. Trafne jest natomiast twierdzenie opozycji, że majowe wybory niosą wysokie ryzyko pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Nie usuwa tego zagrożenia (choć pewnie nieco je ogranicza) korespondencyjna forma wyborów, która jednak budzi zasadnicze wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją, a już na pewno grozi naruszeniem demokratycznych standardów, bo potencjalnie sprzyja wyborczym fałszerstwom (czego swego czasu trafnie dowodziło PiS) i organizacyjnemu chaosowi.

Niestety, dziś prawie wszystko wskazuje na to, że żaden kandydat opozycji (nawet Kosiniak-Kamysz) nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Partie opozycyjne zakładają więc (moim zdaniem tylko się łudzą), że za kilka miesięcy zyskają większe uznanie. Dziś nie tylko mała część wyborców oczekuje na zastąpienie Andrzeja Dudy przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale też niewielu chce by Mateusza Morawieckiego zastąpił Borys Budka (a nie daj Boże Łukasza Szumowskiego np. Bartosz Arłukowicz).

Węgierska ścieżka

Przeprowadzenie korespondencyjnych wyborów w maju nie jest jeszcze definitywnie przesądzone. Jeżeli Jarosław Gowin uzna, że tym razem już nie może, jak dotąd, krętaczyć (i jeżeli ma poparcie choćby kilku posłów własnej partii), to ustawa, która ma umożliwić korespondencyjne wybory nie zostanie uchwalona (lub uchwalona w kształcie uniemożliwiającym wybory w maju).

Dziś wszystko wskazuje na to, że rozstrzygnie się to na kilka dni przed terminem wyborów. Właściwie nie wiadomo, jakie mogą być tego następstwa – poza trudnym do wyobrażenia chaosem. Wszystko w czasie, gdy krajowi szczególnie potrzeba jest stabilność. Choć formalnie byłoby to zwycięstwo opozycji, to wcale niekoniecznie opozycja zyskałaby zwiększone poparcie. Nie można wykluczyć, że gdyby PiS w takich warunkach zdecydował się na przeforsowanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, to uzyskałby w nich poparcie dające mu większość dwóch trzecich w Sejmie. Polska weszłaby na „węgierską ścieżkę”.

Są jednak powody, by znacznie większe prawdopodobieństwo przypisać realizacji majowych wyborów korespondencyjnych. Można w tym przypadku przewidywać (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością), że frekwencja będzie niska, choć jej poziom będzie zależał od „stanu pandemii” i tego, czy opozycyjni kandydaci zdecydują się na bojkot wyborów. Jak dotąd – choć prawie wszystko wiadomo o regułach majowych wyborów – bojkot nie został zapowiedziany. Nawet więcej, Kosiniak-Kamysz i Biedroń już zadeklarowali, że się nie wycofają, choć ich partie korespondencyjne wybory majowe oceniają jako godzące w porządek konstytucyjny. Kidawa-Błońska wezwała do bojkotu, ale w telewizji TVN pojawiły się... jej wyborcze spoty. To zachowania niespójne i w kategoriach etycznych nieklarowne.