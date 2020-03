Witold Orzechowski: Co nam zostanie po epidemii

Podróże, transport oraz loty właściwie wszystkich linii lotniczych zostały wstrzymane. Ograniczono nawet dostawę części zamiennych i paczek pocztowych. Granice państw są zamknięte i odradza się podróżowanie między miastami. Sugeruje się kontakty internetowe i telefoniczne zamiast osobistych. To nowe zjawisko psychologiczne dla osób odbywających nie tylko kwarantannę (niezarażonych), ale i dla tych pozostających w domu według zaleceń rządu w Polsce, USA, Włoszech i innych krajach, czyli dla większości mieszkańców globu. Spróbujmy na tę katastrofę cywilizacyjną i gospodarczą spojrzeć nie tylko „katastroficznie”, bo negatywne skutki epidemii są oczywiste, ale spróbujmy spojrzeć na życie w czasie zarazy pozytywnie. Bo co innego nam pozostało.

Po trzecie, wzrośnie czytelnictwo książek. Ponieważ jest to zwyczaj zanikający w dobie internetu i smartfonów, a wszyscy tłumaczą się brakiem czasu, teraz ten problem staje się nieaktualny. Ludzie będą mieli czas, aby wreszcie sięgnąć po książkę i nie tylko po „Miłość w czasach zarazy” Marqueza, ale i po Folletta i Le Carre’a albo po Dostojewskiego i Remarque’a. Oby również wzrosło czytelnictwo gazet, co dla mojego pokolenia było naturalne i codzienne.

Po czwarte nastąpi przewartościowanie życia i jego priorytetów. Ludzie bardziej zastanowią się nad tym, co jest ważne, a co jest nieważne. To zawsze jest potrzebne każdemu człowiekowi, ale wobec codziennego pośpiechu życia w XXI wieku – takie filozoficzne zastanowienie się nad sensem życia jest doprawdy bezcenne. Dokąd zmierzamy, w jakim miejscu jesteśmy?

To jest lekcja życia

Po piąte, poprawione zostaną więzi rodzinne. Dłuższe przebywanie razem w domu skutkuje rozmowami, które były zbyt zdawkowe, powierzchowne. Teraz można usiąść i porozmawiać o wszystkim. O sobie, o rodzinie, o bliskich, o Polsce i o świecie. I niekoniecznie w trybie turystycznym i wycieczkowym, jak przedtem (czy jechać do Chorwacji czy do Hiszpanii? A może do Egiptu, bo taniej). Wielu wnuków będzie miało wreszcie więcej czasu dla dziadków i wysłucha ich bezcennych opowieści, jak wyglądało życie 50 lat temu. To jest lekcja życia.