Ministerstwo Finansów: Raport do premiera trafił do kosza?

Dyrektorzy oparli raport na informacjach od pracownika wywiadu skarbowego, który rozpracowywał grupę R. Kulisy sprawy opisała „Rzeczpospolita". Do spółki należącej do byłych i obecnych ludzi służb wyciekały informacje o szykowanych wobec niej akcjach. Na szereg dziwnych i niepokojących zdarzeń natrafił w połowie 2017 r. urzędnik operacyjny wywiadu skarbowego z Mazowsza. Np. kiedy wywiad zaplanował wejście z kontrolą do spółki, okazało się, że spółka została kilka tygodni wcześniej sprzedana „na papierze" mieszkańcowi Dubaju. Kiedy urzędnik zaczął to wyjaśniać – popadł w gigantyczne kłopoty, m.in. trzykrotnie był kierowany na badanie wariografem do ABW, i za karę przesunięto go do kontroli przesyłek na Okęciu.