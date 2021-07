Agent CBA wymyślił nagranie z politykiem i prostytutką?

ABW we wtorek zatrzymała Wojciecha J., który dwa lata temu ujawnił, że zdobył nagranie z ukrytej kamery z podkarpackiej agencji towarzyskiej z politykiem PiS i nieletnią Ukrainką. Samej taśmy nie miał, bo – jak twierdził – zdeponował ją w sejfie w CBA, skąd ją, po jego odejściu ze służby, skradziono.

Jak pisał portal wp.pl, były agent specjalny twierdził, że szef CBA Ernest Bejda polecił mu wyjaśnić tzw. aferę podkarpacką i zbadać, czy nagrywano w agencjach wysokich urzędników. J. miał to zweryfikować, a taśmy pozyskać. Gdy zaczął twierdzić, że dotarł do jednej sekstaśmy (z politykiem PiS) – wtedy wpadł w kłopoty.

Afera była

Jak ujawniła „Rzeczpospolita", sprawa nagrania to odprysk prawdziwej afery z Podkarpacia, którą nagłośnił były bokser Dawid Kostecki, zeznając m.in. o skorumpowanych policjantach CBŚ chroniących sutenerów – braci R. z Ukrainy, i korzystających z ich podkarpackich agencji. Nagrań miało być 4 tys., ale do dziś nie ma dowodu, by istniały.