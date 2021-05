Holenderski sąd odsyła do Polski narkotykowego bossa

Shalom Lior A., posiadający izraelski paszport 40-latek, był poszukiwany przez Dolnośląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu od kilku lat. 29 października ubiegłego roku wpadł na lotnisku w Amsterdamie i od tego czasu przebywał w holenderskim areszcie. Po pół roku, w ramach procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), holenderski sąd uznał dowody przedstawione przez polskich śledczych.

Decyzja holenderskiego sądu jest prawomocna. Sukces jest tym większy, że Królestwo Niderlandów praktycznie zablokowało wydawanie do Polski osób ściganych ENA. Do polskich sądów kierowane są pytania o przestrzeganie praworządności w naszym kraju, sposób wyboru sędziów, KRS, postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów, przestrzegania praw skazanego.

Według naszych informacji Izraelczyk w najbliższym czasie zostanie przewieziony do Polski. – Z zachowaniem wzmożonych środków ostrożności, pod eskortą antyterrorystów. Podobnie jak to miało miejsce z innym szefem tej samej grupy schwytanym w Grecji i przywiezionym półtora roku temu wojskową casą – zaznacza nasz rozmówca z organów ścigania.

Według śledczych to Shalom Lior A. (mieszkający w Panamie, ma też paszport tego kraju) szefował grupie, a jego prawą ręką i współkierującym był zatrzymany w Grecji (w październiku 2019 r.) Ivan Manuel M. L. Założył on w Polsce spółki słupy, które miały rachunki w małym banku w Skierniewicach – na nich kartel narkotykowy ulokował brudne zyski w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach, euro i złotówkach. To właśnie w tym banku jesienią 2019 r. na kontach spółek Crypto i Neso śledczy zajęli konta z rekordową kwotą 1,4 mld zł. Obie miały minimalny kapitał zakładowy – 5 tys. zł i nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zdaniem śledczych utworzono je wyłącznie po to, by udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych.