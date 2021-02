Państwowy białoruski przemyt papierosów

Urzędujący od 1994 roku przywódca kraju Aleksander Łukaszenko nawet własnoręcznie zmieniał granice Mińska, aby umożliwić budowę. Właścicielem fabryki jest biznesmen Aleksiej Aleksin, który rozstawił kioski z papierosami w każdym zakątku kraju. Tak się składa, że ma wyłączne prawa do dystrybucji produkcji grodzieńskiej fabryki. Wcześniej pracował w korporacji należącej do administracji Łukaszenki.

Białoruscy i rosyjscy dziennikarze śledczy (Biełsat TV, naviny.by, proekt.media) podliczyli, że rocznie na Białorusi produkuje się trzykrotnie więcej papierosów, niż potrzebują lokalni palacze. Reszta, jak sugerują, to przemyt do Rosji i Unii Europejskiej.

– W proceder zamieszano wiele przedsiębiorstw państwowych. Prawda o skali zjawiska wyszła na jaw, gdy zaczęli o tym mówić byli pracownicy zakładów, zwalniani po jesiennych strajkach – mówi „Rzeczpospolitej" Wolha Ratmirawa, dziennikarka Biełsatu i jedna z autorów reportażu. – Władze w Mińsku utrzymują, że przemyt papierosów to wyłącznie „przemysł ludowy" – dodaje. Ratmirawa powołuje się na źródła w tamtejszej służbie celnej, kolejach oraz na dziesiątkach pracowników białoruskich zakładów. Trzeba mieć dużo odwagi, by nagłaśniać tę sprawę w kraju, gdzie dziennikarze regularnie trafiają za kraty.

– Każdy wyprodukowany papieros na Białorusi jest pod kontrolą państwa. Nie jest możliwe, by ktoś postronny zajmował się przemytem na taką skalę. To bardzo opłacalny interes dla władz – mówi „Rzeczpospolitej" Jarosław Romańczuk, znany białoruski ekonomista i publicysta.

– Do ciężarówki wchodzi około 10 mln sztuk papierosów, ale jeżeli ktoś się mocno postara, upchnie więcej. Koszt tych papierosów na Białorusi wyniesie około 200 tys. euro, jeżeli taka ciężarówka dojedzie do Wielkiej Brytanii, czysty zysk wyniesie 800 tys. euro – mówi „Rzeczpospolitej" dobrze poinformowany rozmówca, który zastrzega anonimowość. – Większość trafia na zachodnie rynki Unii Europejskiej, tylko część zostaje w Polsce i w państwach bałtyckich – dodaje.

– Zlikwidowanie przemytu jest niemożliwe, gdy jest tak znacząca różnica cenowa przemycanego towaru. Służba Celna czy Straż Graniczna są coraz lepiej wyposażone w urządzenia do kontroli, ale nie sposób prześwietlić wszystkich ciężarówek czy rozebrać każdego pociągu. Problemem też są powstające w Polsce nielegalne fabryki papierosów i zorganizowany przemyt na dużą skalę – mówi „Rzeczpospolitej" gen. Adam Rapacki, były wiceszef MSWiA. A co jeżeli przemyt jest napędzany przez sąsiednie państwo? – Z takim przeciwnikiem trudniej wygrać. Pamiętam sytuacje, gdy z białoruskich fabryk tytoniowych wprost szły papierosy do Unii Europejskiej, mimo że mogły być sprzedawane wyłącznie na terenie Białorusi. Trudno mi było w to uwierzyć – dodaje.