Policja rozbiła gang cyberprzestępców

Jacek O. wykorzystywał socjotechnikę związaną z dopłatami do rachunku do prądu w rodzaju: „dopłać do PGE czy do enea". Poszkodowanym w ten sposób sprawcy czyścili konta. – Pracuję zdalnie, bałem się, że mi odłączą prąd. Pomyślałem, najpierw zapłacę, a później to wyjaśnię – zeznawał jeden z oszukanych, który po otrzymaniu esemesa kliknął we wskazany link i zapłacił 8,50 rzekomej zaległości. Stracił wszystko, co miał na koncie.