Spóźnił się na szczepienie. 88-latek pędził 191 km/h

Do zdarzenia doszło we wschodnim regionie Bas-Rhin. W miejscu zatrzymania 88-latka obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 kilometrów na godzinę.

Kierowca wyjaśnił policjantom, że pędził, ponieważ spóźnił się na szczepienie. Argument ten nie przekonał funkcjonariuszy. Skonfiskowali samochód i prawo jazdy mężczyzny.

"Dla bezpieczeństwa wszystkich, stosujmy się do ograniczeń prędkości, nawet po ponad 60 latach z prawem jazdy" - poinformowała policja.