Atak nożownika w Birmingham. Wielu rannych

Policja kordonem otoczyła rejon ulicy Hurst St., gdzie doszło do ataku i ustala szczegóły. Nie wiadomo na razie, ile osób i jak ciężko zostało rannych.

Świadkowie zeznawali, że podczas incydentu słychać było strzały, ale policja na razie tego nie potwierdza.

Początkowo przypuszczano, że incydent był bójka gangów, ale ta teoria też na razie się nie potwierdza.

Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia.

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el