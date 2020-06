Atak nożownika w Reading. Są ofiary i ciężko ranni

Według wstępnych informacji do ataku nożownika doszło w miejscowym parku Forbury Gardens, już po zakończeniu pokojowej demonstracji pod hasłem Black Lives Matter - takie marsze odbywają się w wielu miastach na świecie po śmierci George'a Floyda, uduszonego przez policjanta podczas interwencji.

Po zakończeniu marszu do grupy uczestników podbiegł uzbrojony w noż mężczyzna i zaczął zadawać ciosy.

Informacje dotyczące liczby ofiar i rannych nie są na razie precyzyjne. Brytyjskie media podają, że zginęło od 2 do 4 osób, kilka jest rannych, w tym co najmniej dwie ciężko. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami.

Nie jest wykluczone, że ofiar jest więcej.

Policja zatrzymała napastnika, trwa śledztwo.