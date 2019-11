Zabójstwo Amerykanów. Meksykanie zapraszają agentów FBI

"Rząd meksykański powtarza swoje zobowiązanie do zbadania okoliczności, aby .... oddać sprawiedliwość dotkniętym rodzinom - przekazało ministerstwo.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku poinformowało w oświadczeniu, że przekazało notę dyplomatyczną do ambasady USA.

Agenci amerykańscy muszą współpracować ze swoimi meksykańskimi odpowiednikami i nie będą uzbrojeni - zapowiedzieli Meksykanie

FBI nie poinformowało, czy wyśle na miejsce swoich agentów.

W ubiegły poniedziałek przestępcy zabili trzy kobiety i sześcioro dzieci w północnym Meksyku, co skłoniło prezydenta USA Donalda Trumpa do zaoferowania prezydentowi Meksyku Andresowi Manuelowi Lopezowi Obradorowi pomoc w usunięciu gangów narkotykowych, które obwiniane są za to zdarzenie.