Chicago: Zabójstwo sąsiadów. Napastnik żył z nimi 15 lat

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 17.30 lokalnego czasu. Incydent miał miejsce w bloku mieszkalnym przy West Irving Park Road w dzielnicy Dunning. Po przybyciu na miejsce wezwani funkcjonariusze znaleźli pięć ofiar strzelaniny.

- W tej chwili wiemy, że 67-letni emerytowany pracownik budowlany, który mieszkał w tym budynku ok. 15 lat, wyszedł ze swojego mieszkania około 17:30 i wszedł do mieszkania sąsiada - poinformował rzecznik policji Anthony Riccio. - Przy stole były cztery osoby jedzące obiad. Z przyczyn, których jeszcze nie znamy, mężczyzna otworzył ogień do wszystkich czterech osób, zabijając wszystkie - dodał.

Po strzelaninie 67-latek wyszedł z mieszkania i poszedł do innego, na trzecim piętro, gdzie spotkał się z innymi sąsiadami. Tam postrzelona została kobieta, która została później przewieziona do szpitala w stanie krytycznym. W sobotę wieczorem lekarze walczyli o jej życie.

Motyw napastnika nie jest znany, ale według relacji świadków mężczyzna miał problem z trzymaniem nerwów na wodzy. - Większość mieszkańców budynku miała z nim problemy w przeszłości - powiedział Riccio.

Podejrzany, którego nazwisko nie podano, został aresztowany.