72-latek obudził się i zastrzelił włamywacza. Potem poszedł spać

Z zeznań 72-letniego Jamesa Michaela Meyera wynika, że w czwartek około godziny 5.00 rano obudziły go niepokojące odgłosy. Gdy mężczyzna zorientował się, że ktoś włamał się na teren jego posesji, wyszedł przed dom uzbrojony w strzelbę. 72-latek zauważył włamywacza, który miał przy sobie czekan, i próbował dostać się do pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w ogrodzie. Meyer zaczął wówczas krzyczeć do włamywacza oraz ostrzegł go, że jeśli nie przestanie, zacznie strzelać.

