Jeffrey Epstein znaleziony półprzytomny na podłodze swojej celi

Prokuratura zarzuca Epsteinowi zorganizowanie grupy przestępczej, zajmującej się dostarczaniem młodych dziewcząt ludziom, którzy wykorzystywali je seksualnie. Finansista nie przyznaje się do winy.

Epstein ubiegał się o możliwość wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. Obrońcy miliardera chcieli, by na proces czekał w areszcie domowym. Zaproponowali, by został przeniesiony z aresztu do swojej nieruchomości na Manhattanie, która jest wyceniana na 77 milionów dolarów. Sąd nie wydał na to zgody.

Jak informują amerykańskie media, Epstein z ranami szyi został znaleziony na podłodze swojej celi. Nie było jasne, czy rany powstały w wyniku napaści, czy własnych działań.

Epstein trafił na oddział ratunkowy na terenie więzienia.