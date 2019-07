Wielka Brytania: Polacy robili z Polaków niewolników. Groźny gang rozbity

Jak podała brytyjska policja, pochodzący z Polski przestępcy, związani z polskimi gangami, stworzyli w Wielkiej Brytanii jedną z największych w historii tego kraju siatkę wykorzystującą niewolniczą pracę.

Ofiarami przestępców padło ok. 450 mieszkańców Polski. Ofiary były kuszone ofertami dobrze płatnej pracy w Wielkiej Brytanii. Były to osoby mające trudności ze znalezieniem zatrudnienia w Polsce - m.in. bezdomni, uzależnieni oraz byli skazańcy.

W Wielkiej Brytanii ofiary musiały pracować po kilkanaście godzin na dobę. Wykorzystywani pracownicy byli zmuszani do mieszkania w nieogrzewanych pomieszczeniach, często bez bieżącej wody. Jeden "pokój" bez łóżek przypadał na kilka osób. Przestępcy zmuszali swe ofiary do założenia kont w bankach, z których później przejmowali wypłatę wypracowaną przez niewolników. Jak ustaliła policja, na procederze dorobili się ponad 2 milionów funtów (ok. 9,5 mln zł).