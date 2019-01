Grożono śmiercią szwagrowi Pawła Adamowicza

Jak informuje Onet, policja zatrzymała pijanego 53-latka, który groził pozbawieniem życia prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Mężczyzna prywatnie jest szwagrem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jak pisze Onet, podobnie jak Paweł Adamowicz, Maciej Glamowski odszedł z Platformy Obywatelskiej i jako przedstawiciel niezależnego komitetu w wyborach samorządowych wygrał w drugiej turze z kandydatem wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest to dla niego pierwsza kadencja w roli prezydenta.

Poniżej dalsza część artykułu

Po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pojawiło się wiele gróźb kierowanych pod adresem samorządowców. Jak poinformowała policja, o bezpieczeństwo mógł obawiać się także włodarz Grudziądza. - Nieznany mężczyzna zatelefonował na numer alarmowy i oświadczył, że zamierza zabić prezydenta Grudziądza - powiedział Jacek Jeleniewski z grudziądzkiej policji.

Funkcjonariusze zjawili się w mieszkaniu 53-latka, który, jak się okazało, w momencie wykonywania telefonu, był pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany na noc w celi, do czasu kiedy wytrzeźwiał. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych, za co można dostać karę do dwóch lat więzienia.