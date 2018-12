Wielka Brytania: Dyplomata oskarżony o gwałt zasłonił się immunitetem

Zagraniczny dyplomata pełniący służbę w Wielkiej Brytanii został wydalony z tego kraju w związku z oskarżeniem o dwa gwałty i jedną próbę gwałtu. Dyplomata nie mógł być sądzony w Wielkiej Brytanii bo zasłonił się immunitetem dyplomatycznym.

Brytyjskie MSZ zwróciło się do - nieujawnionego z nazwy - kraju pochodzenia dyplomaty prosząc o cofnięcie mu immunitetu, tak aby mógł być on sądzony w Wielkiej Brytanii. Prośba ta została odrzucona - więc dyplomata został uznany za persona non grata na Wyspach i opuścił kraj.

Sprawa wyszła na jaw, po tym jak szef MSZ Jeremy Hunt przedstawił parlamentowi listę 12 najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez osoby z immunitetem dyplomatycznym w 2017 roku - informuje BBC.

Hunt nie ujawnił o dyplomatę jakiego kraju chodzi, ponieważ "liczba pracowników misji dyplomatycznej, o której mowa, jest tak mała, że ujawnienie nazwy kraju mogłoby prowadzić do spekulacji na temat tego, o kogo chodzi".

BBC podaje, że w Wielkiej Brytanii przebywa obecnie 23 tys. osób posiadających immunitet dyplomatyczny.

Wśród innych przestępstw popełnionych przez dyplomatów w Wielkiej Brytanii w 2017 roku jest "noszenie przy sobie broni palnej i gotowość do użycia jej w celu zadania obrażeń" czego miał się dopuścić dyplomata z Kambodży, szantaż jakiego dopuścił się egipski dyplomata oraz algierski dyplomata, którego oskarżono o napaść seksualną. Pozostałe przypadki wymienione przez Hunta to przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.