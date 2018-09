Warszawa: W centrum stolicy pobito policjanta

W centrum Warszawy, około południa, tuż przy komendzie policji przy ulicy Wilczej, został pobity policjant. Obecnie trwają poszukiwania sprawców pobicia - informuje TVN Warszawa.

Policjant pionu kryminalnego, w cywilu, został pobity przez czterech mężczyzn, którzy podjechali do niego w czarnym audi (auto miało niemieckie tablice rejestracyjne - B-PD 1901). Funkcjonariusz wracał z prokuratury na komendę śródmiejskiej policji.

- Do zdarzenia doszło około godziny 12:05 na skwerze przy ulicy Kruczej. Czterech nieznanych mężczyzn napadło na policjanta będącego na służbie po cywilnemu, pobiło go i uciekło, wsiadając do czarnego audi - mówi TVN-owi Warszawa Robert Szumiata oficer prasowy śródmiejskiej policji.

Motywy sprawców nie są znane. Nie jest też pewne, czy napastnicy wiedzieli, że atakują policjanta. Napastnicy mieli zabrać funkcjonariuszowi teczkę z dokumentami.

Obecnie trwa obława na napastników.

Napadnięty policjant doznał obrażeń głowy i tułowia.