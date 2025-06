Jak rynki zareagowały na amerykański atak na Iran? Kluczowa cieśnina Ormuz

– Wszystko zależy od tego, jak zareaguje Iran. Jeśli zaakceptują koniec swoich militarnych ambicji nuklearnych… to może być koniec konfliktu, a rynki będą w porządku – uważa Peter Boockvar, główny dyrektor inwestycyjny w Bleakley Financial Group.

Analitycy za najgorszy scenariusz uznają ten, w którym Iran zablokuje Cieśninę Ormuz, przez którą płynie większa część ropy z Zatoki Perskiej na rynki globalne. Po amerykańskim ataku, irański parlament wydał zgodę na taką akcję, ale w poniedziałek rano irańskie siły zbrojne jeszcze jej nie wdrożyły.

– Najgorszy scenariusz dla rynków miałby miejsce, gdyby Iran zamknął Cieśninę Ormuz, co jest mało prawdopodobne. Jeśli to zrobią, ceny ropy przekroczą 100 dolarów, zapanuje strach i panika, akcje spadną co najmniej o 10 proc., a inwestorzy rzucą się do bezpiecznych aktywów. Jednak rynki są obecnie wyciszone, biorąc pod uwagę „ograniczone narzędzia”, jakimi dysponuje Teheran, by się zemścić. Iran rozumie, że gdyby zamknęli cieśninę, reakcja USA byłaby szybka, karząca i brutalna – wskazuje Marko Papic, główny strateg w GeoMacro Strategy.

– Geopolitycznie uważamy, że Trump właśnie przywrócił zdolności odstraszania militarnego Ameryki, zwiększając wiarygodność jego mantry „pokój przez siłę” – twierdzi natomiast rynkowy guru Ed Yardeni, założyciel firmy Yardeni Research. Jego zdaniem, hossa w USA nie jest obecnie zagrożona, a indeks S&P 500 może zakończyć 2025 r. w okolicach 6500 pkt. W piątek zamknął się on na poziomie 5967,84 pkt.