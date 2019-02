Mozzarella "made in Britain" coraz popularniejsza dzięki brexitowi

Wielka Brytania już za kilka tygodni opuści Unię Europejską. Na brexit szykują się konsumenci i producenci, w tym także brytyjscy wytwórcy sera Mozzarella.

Już teraz wiadomo, że w pierwszych tygodniach lub miesiącach po brexicie Brytyjczycy będą mieli problemy z dostaniem importowanych produktów. Mimo, iż sieci handlowe gromadzą zapasy, to mieszkańcy Wysp Brytyjskich będą musieli się liczyć z niedoborami oraz rosnącymi cenami.

Na tej sytuacji korzystają brytyjscy producenci zamienników zagranicznych towarów, w tym także producenci sera Mozzarella.

Mozzarella, to ser podpuszczkowy wytwarzany tradycyjnie w południowej części Włoch, w regionie Kampania. Produkowany jest ze świeżego mleka bawolic, ale także z mleka krowiego bądź ich mieszanki. Ser znajduje się na liście produktów o Chronionej Nazwie Pochodzenia (PDO).

Wytwórcy sera o podobnej konsystencji nie mogą używać nazwy Mozzarella, ale to nie powstrzymuje konsumentów przed kupowaniem tańszego zamiennika. Tym bardziej, że brytyjscy producenci twierdzą, że ich ser jest lepszy od włoskiego oryginału.

Produkcją brytyjskie Mozzarelli zajmują się często mali wytwórcy, bazujący na ekologicznych gospodarstwach z własnymi stadami bawolic i pastwiskami. Ser wytwarzają już od kilkunastu lat, ale dopiero ostatnio popyt jest większy. Konsumenci szukają nie tylko Mozzarelli, ale także zamienników innych serów z importu, jak na przykład Brie czy Gouda.

Na brytyjską odpowiedź na Mozzarellę przerzuciła się już sieć fast-food Pret A Manger, która kupuje bio-Mozarelli od wytwórcy z Hampshire, który rocznie produkuje już 150 ton tego sera. Odbiorcą jest tez m.in. sieć sklepów Waitrose. Brytyjscy producenci zapewniają, że ich ser jest lepszy bo świeższy i trafia do odbiorców szybciej niż włoski, który musi poleżeć w hurtowniach zanim trafi do konsumenta - pisze dziennik "The Telegraph".

Sieć włoskich restauracji należących do koncernu Azzurri dotychczas importowała oryginalny, włoski ser Mozzarelli, jednak teraz po policzeniu kosztów i ryzyk zdecydowała się na brytyjskiego producenta - Glanbia Cheese z hrabstwa Cheshire. Rocznie sieć potrzebuje 650 ton sera Mozzarella, a Glanbia eksportuje ser do 30 krajów świata i zamierza rocznie produkować 45 tys. ton Mozzarelli.

Do spodziewanego brexitu jest coraz bliżej. Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca, a porozumienia z Bruksela wciąż nie ma i nie wiadomo jak maja wyglądać wzajemnie relacje gospodarcze. Jedna trzeci produktów spożywczych w brytyjskich sklepach pochodzi z innych krajów Unii Europejskiej.