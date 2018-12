Prezes Pizzaportal.pl jedzie w świat

Bartosz Sala dotąd odpowiadający za rozwój serwisu zajmie się teraz pozycją firmy na 40 rynkach.

Nowym prezesem PizzaPortal.pl będzie Piotr Kruszyński, obecny CFO firmy. Dotychczasowy prezes, Bartosz Sala – awansuje w globalnych strukturach Delivery Hero – globalnego lidera rynku dostaw online i udziałowca polskiego serwisu. Od stycznia 2019 obejmie stanowisko Vice President Global Sales and Revenue i będzie nadzorował sprzedaż oraz budowanie przychodów na ponad 40 rynkach, na których działa Delivery Hero. Firma ma w portfolio blisko 200 tys. restauracji.

PizzaPortal.pl to pierwszy w Polsce i jeden z największych serwisów do zamawiania jedzenia online, który powstał w 2010 roku. Nowy etap w historii PizzaPortal.pl rozpoczął się w 2017 r., kiedy prezesem został Bartosz Sala, a większościowy pakiet udziałów przejął AmRest. Nowa strategia zaowocowała znacznym zwiększeniem świadomości marki, trzykrotnym zwiększeniem liczby zamówień, blisko 100 proc. wzrostem rok do roku.



- Ostatnie dwa lata to okres intensywnych zmian w PizzaPortal.pl, których efektem są dynamiczne wzrosty oraz jasny kierunek rozwoju. Zespół pracujący pod kierownictwem Bartosza Sali doskonale sprawdził się na wysoce konkurencyjnym polskim rynku, za co dziękujemy jako większościowy akcjonariusz PizzaPortal.pl. Ten sukces zauważony został w globalnych strukturach Delivery Hero, czego rezultatem jest jego awans na tak kluczowe stanowisko – mówi Adam Sawicki, Chief Digital Officer AmRest.

Nowym prezesem PizzaPortal.pl z dniem 1 stycznia 2019 zostanie Piotr Kruszyński – dotychczas pełniący w firmie rolę CFO. Od początku kariery w PizzaPortal, Piotr poza funkcjami stricte finansowymi jednocześnie blisko współpracował z zarządem i inwestorami. Jego rolą będzie dalsze wdrażanie długofalowej strategii ze szczególnym naciskiem na poprawę procesów operacyjnych oraz wzmacnianie nastawienia na klienta (customer-first).