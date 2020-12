Donald Trump spokorniał

Ustawę, której szczegóły zostały wynegocjowane przez ustawodawców i sekretarza skarbu Stevena Mnuchina, Kongres zatwierdził na początku ubiegłego tygodnia, ale prezydent Trump, który świąteczny weekend spędził na Florydzie, odmawiał podpisania jej, twierdząc, że jest „haniebna", bo przewiduje niepotrzebne wydatki, a 600 dolarów pandemicznej zapomogi to za mało. Trump, który swoje obiekcje co do ustawy wyraził dopiero po tym, jak została zatwierdzona przez Kongres, chciał, aby ta kwota wynosiła 2000 dolarów na osobę, ale nie zgodzili się na to ustawodawcy z jego własnej partii. – Ta ustawa nazywa się pomoc covidowa, ale prawie nie ma nic wspólnego z Covid-19 – narzekał prezydent, odnosząc się do całej 2,3-bilionowej ustawy o wydatkach rządu.