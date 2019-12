Rudolph Giuliani działa na dwa fronty

Odkąd 19 miesięcy temu zaczął pracować dla prezydenta Trumpa w charakterze jego prywatnego prawnika , Giuliani nierzadko pełni rolę swego rodzaju sekretarza stanu. Ma dostęp do prezydenta, tajemnic państwowych i agencji rządowych oraz okazję do spotkań z przedstawicielami zagranicznych administracji państwowych. Niestety, miesza politykę z prywatnymi interesami, co budzi kontrowersje i podejrzenia o konflikt interesów.

– Bardzo mocno staram się postępować superetycznie i według prawa – powiedział kilka tygodni temu pytany przez prasę o działanie na dwa fronty. – Robię wszystko, co robiłem wcześniej [przed podjęciem pracy dla Trumpa jego firma świadczyła usługi konsultingowe m.in. w Armenii, Rumunii, Brazylii]. Nie mogę jednak publicznie mówić o tym, co robię. Jeżeli bym to robił, to moja firma nie byłaby w stanie funkcjonować i służyć interesom jej klientów – dodał prawnik prezydenta, a zarazem właściciel firmy konsultingowej Giuliani Partners.