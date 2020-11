Trumpowi pozostały już tylko awantury

Podejrzenia i oskarżenia doprowadzają do konfrontacji i konfliktów w kluczowych stanach. W Arizonie demokratyczna sekretarz stanu Katie Hobbs alarmowała w środę o „nieustannym podważaniu zaufania do wyniku wyborów" i zaapelowała do republikanów, aby „zaprzestali rozpowszechniania nieprawdziwych informacji". Dodała też, że ona i jej rodzina otrzymują pogróżki w związku z tym, że w jej stanie wygrał Joe Biden.