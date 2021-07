Naukowcy na służbie wywiadu

Agencje, których praca zazwyczaj owiana jest tajemnicą, sięgają po pomoc ekspertów zewnętrznych, dochodząc do wniosku, że potrzebują ich wiedzy i doświadczenia w swojej pracy wywiadowczej. – Amerykańskie agencje wywiadowcze z natury są dobre w analizowaniu sytuacji politycznych i zbieraniu danych, ale nie w rozwiązywaniu naukowych zagadek – mówi w BuzzFeed Loch Johnson, politolog z University of Georgia.

Pomoc ekspertów przyda się już w najbliższym czasie, bo Biały Dom dał wywiadowi czas do 24 sierpnia na ustalenie, czy pandemia jest wynikiem wycieku wirusa z chińskiego laboratorium czy transferu wirusa ze zwierząt na ludzi. Administracja Joe Bidena obiecała też Kongresowi znaleźć odpowiedź, dlaczego amerykańscy dyplomaci, którzy pracowali m.in. w Rosji, Chinach i na Kubie, cierpią na dolegliwości neurologiczne. I wreszcie za niecałe trzy miesiące wywiad musi przedstawić odpowiedź na rządowy raport dotyczący 144 niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów zaobserwowanych przez pilotów, których do tej pory nie był w stanie wytłumaczyć.

Amerykański wywiad sięgał po pomoc naukowców w przeszłości. W czasie zimnej wojny wspólnie analizowali programy rozwoju pocisków atomowych oraz programy broni biologicznej u wrogo nastawionych mocarstw. Agencje posiłkowały się też inżynierami przy budowie satelitów wywiadowczych, samolotów rozpoznawczych i narzędzi do przechwycenia komunikacji. Za kadencji Donalda Trumpa Departament Stanu poprosił naukowców z National Academies of Sciences, Engineering and Medicine o zbadanie tzw. syndromu hawańskiego, czyli choroby dyplomatów. Wówczas jednak nie dano im dostępu do wszystkich materiałów zebranych przez wywiad, bo część była tajna.