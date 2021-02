Trump uniewinniony od zarzutu podżegania do rebelii

Senatorowie uznali, że Donald Trump nie jest winien podżegania do rebelii w przemówieniu, które wygłosił 6 stycznia tego roku, tuż przed atakiem swoich zwolenników na Kapitol.

Za uznanie go winnym głosowało 57 senatorów, za niewinnością - 43. Do uznania winy Trumpa i usunięcia go ze stanowiska potrzebnych było 2/3 głosów senatorskich, czyli 67 głosów.

Za uznaniem Trumpa za winnego głosowało 50 demokratów, przyłączyło się do nich 7 republikanów.