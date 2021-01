Biden od razu po zaprzysiężeniu ma przywrócić USA do WHO

Biden jeszcze w dzień zaprzysiężenia ma polecić rządowi ponowne dołączenie Stanów Zjednoczonych do Światowej Organizacji Zdrowia. O zakończeniu współpracy z WHO zdecydował na początku Donald Trump, zarzucając organizacji niekompetencję i uleganie chińskim wpływom, w związku z pandemią koronawirusa.

Co więcej, Jeff Zients, koordynator Białego Domu ds. walki z pandemią ogłosił, że dr Anthony Fauci wygłosi w czwartek przemówienie do WHO jako szef delegacji USA. Fauci, czołowy ekspert rządu ds. chorób zakaźnych, wyjaśni, w jaki sposób administracja Bidena zamierza współpracować z WHO nad reformami, wspierając walkę z koronawirusem.

Biden ma też wprowadzić nakaz stosowania masek i utrzymywania dystansu społecznego we wszystkich budynkach federalnych, na terenach federalnych oraz przez pracowników federalnych - informuje agencja Associated Press, podkreślając, że „konsekwentne używanie masek to praktyka, którą nauka okazała się skuteczna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zwłaszcza gdy trudno jest zachować dystans społeczny”.

Nowy prezydent ma tez wezwać wszystkich Amerykanów do noszenia masek ochronnych przez pierwsze 100 dni jego prezydentury. Już wcześniej Biden zapowiedział, że jego celem jest zaszczepienie w tym okresie 100 milionów Amerykanów.