Trump naciskał na urzędnika. Kazał "znaleźć głosy"

W czasie godzinnej rozmowy z sekretarzem Bradem Raffenspergerem, tak jak Trump wywodzącym się z Partii Republikańskiej, prezydent nalegał na urzędnika, by ten zaświadczył, że Biden przegrał wybory w Georgii.

- Chcę tylko tego: chcę znaleźć 11 780 głosów, czyli o jeden więcej niż mamy - mówi Trump. - Mieszkańcy Georgii są wściekli, ludzie w kraju też. Nie będzie nic złego w tym, że ponownie przeliczycie głosy.

W trakcie rozmowy na przemian prosi, obraża lub grozi Raffenspergerowi, próbując przekonać go do zmiany wyniku.

- Wygraliśmy wybory i odbieranie nam tego est niesprawiedliwe, a dodatkowo będzie z wielu względów bardzo kosztowne - mówi Trump. - Musisz ogłosić, że zamierzasz to ponownie zbadać.

Raffensperger i radca prawny jego biura odrzucają żądania Trumpa i dają mu do zrozumienia, że uległ teoriom spiskowym rozpowszechnianym w mediach społecznościowych.

Niespodziewane zwycięstwo Bidena w Georgii, stanie, który zwykle głosował na republikanina, dało kandydatowi demokratów 16 głosów elektorskich.

Nawet gdyby Trump zdobył te głosy, nadal nie daje mu to zwycięstwa nad Bidenem, który zostanie zaprzysiężony 20 stycznia. Ważne są jednak obecnie wybory uzupełniające do Senatu, które odbędą się w Georgii we wtorek.

Swoich mandatów będą bronić republikanie David Perdue i Kelly Loeffler, przeciwko dwóm demokratom - Jonowi Ossofowi i Raphaelowi Warnockowi.

Jeśli wygrają demokraci, Senat będzie się składać z 50 demokratów i 50 republikanów, ale głowy przechyla się na korzyść tych pierwszych, bo decydujący głos będzie miała wiceprezydentka Kamala Harris. Jeśli choć jeden republikanów wygra, partia Donalda Trumpa zyska większość i będzie miała możliwość utrącania ustaw Joe Bidena.

Nagranie rozmowy Trump - Raffensperger. Źródło: nbcnews.com