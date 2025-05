Trzeba zapłacić podatek z rocznego zeznania

– W zawiadomieniu musimy napisać, że nie złożyliśmy w terminie zeznania za 2024 r., powinniśmy też podać przyczyny niedopełnienia tego obowiązku – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa. Dodaje, że jeśli z zeznania wynika podatek do zapłaty, trzeba jak najszybciej go uiścić (art. 16 § 2 kodeksu karnego skarbowego stanowi, że należy to zrobić w terminie wyznaczonym przez skarbówkę). – Zapłacić trzeba też odsetki za zwłokę, chyba że nie przekraczają kwoty 8,70 zł. Przy ich liczeniu można skorzystać z kalkulatora na stronie podatki.gov.pl – radzi Krajowa Informacja Skarbowa.

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru. Przykładowy jest zamieszczony na stronie biznes.gov.pl. Ministerstwo Finansów wskazuje, że powinny się w nim znaleźć przede wszystkim dane podatnika i adresata, opis popełnionego czynu i jego okoliczności, a także informacja o tym, czy sprawca naprawił swój błąd, a jeżeli tego nie zrobił, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Czynny żal warto złożyć jak najszybciej

Pamiętajmy, że czynny żal jest skuteczny wtedy, gdy skarbówka nie wie jeszcze o naszym przewinieniu. Jak czytamy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów na portalu biznes.gov.pl, nie skorzystamy z czynnego żalu, jeśli zostaliśmy już wezwani do urzędu albo rozpoczęto czynności sprawdzające. Im szybciej więc go złożymy, tym większa szansa na uniknięcie kary.

Jaką można dostać grzywnę za brak zeznania? Minimum to 466,60 zł. Spóźnialski musi jednak liczyć się z tym, że będzie to przynajmniej 1 tys. zł.

Komu grozi kara za niezłożenie zeznania PIT?

Kto może mieć problemy z powodu niezłożenia rocznego PIT? Przypomnijmy, że większość podatników miała przygotowane zeznania w serwisie e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT. Byli to przede wszystkim pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy zarabiający na sprzedaży akcji. Jeśli nic z zeznaniami od skarbówki nie zrobili, zostały automatycznie zaakceptowane. Oni więc kary nie muszą się obawiać. A jeśli z takiej automatycznie wysłanej deklaracji wynika podatek do dopłaty? Urząd skarbowy poinformuje o tym podatnika. Zrobi to w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia). Podatek trzeba zapłacić w ciągu siedmiu dni od odebrania informacji. Jest więc jeszcze na to trochę czasu.