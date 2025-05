Nie tylko kodeks wyborczy. Sama konstytucja gwarantuje prawo udziału w wyborach

Odnosząc się do słów posła Czarnka, iż w kodeksie wyborczym nie ma przepisów o możliwości ustawiania się kolejek wyborców celem głosowania po godz. 21.00, podkreślić jednakowoż należy, iż kodeks wyborczy nie jest jedynym aktem prawnym regulującym zasady i procedurę głosowania. Konstytucja RP w art. 62 gwarantuje obywatelom polskim prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego. Pozbawić wyborcę tego prawa może tylko niezawisły sąd prawomocnym orzeczeniem o ubezwłasnowolnieniu lub pozbawieniu praw publicznych albo wyborczych.

Wskazywany przez posłów przykład głosowania w Jagodnie w roku 2023, gdzie jakoby miałoby dochodzić do różnych nieporozumień, był właśnie okazją do zaobserwowania prokonstytucyjnego podejścia organów wyborczych (komisji obwodowych) do kwestii kumulacji przybywających do lokali wyborczych wyborców w ostatnich godzinach czy wręcz minutach głosowania.

Zgodnie z przepisami głosowanie w wyborach prezydenckich trwa w godzinach 7–21. Nie jest winą wyborcy, iż z uwagi na rozmiary lokalu wyborczego (doświadczaliśmy tego w wyborach parlamentarnych w roku 2023) osoby, które pod koniec terminu głosowania chciały wejść do lokalu i oddać głos, nie zmieściły się we wnętrzu.

Jeśli można mówić o „winie”, to raczej leży ona po stronie organów samorządu terytorialnego, które mają jako zadanie zlecone obowiązek przygotowania lokali wyborczych, spełniających wymogi bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich głosowania, na który to cel organy gminy otrzymują z budżetu Krajowego Biura Wyborczego środki finansowe na zorganizowanie i wyposażenie lokalu wyborczego. Trudno bowiem przerzucać na wyborcę skutki niedostosowania lokalu wyborczego do potrzeb zwiększonej ilości wyborców pod koniec dnia głosowania. Wyborca musi mieć pewność, że jeśli przyjdzie do lokalu wyborczego z zamiarem oddania swojego głosu w godzinach 7–21, taka możliwość będzie dla niego dostępna bez znaczenia, czy przed godziną 21.00 udało mu się wejść do wnętrza lokalu, czy też najpóźniej o tej godzinie przed tym lokalem się pojawił z zamiarem głosowania, ale z uwagi na kolejkę oczekujących w tym samym celu wejść nie mógł.

Z kilkugodzinnych kolejek przed lokalami wyborczymi trzeba się cieszyć. Wbrew słowom posła Czarnka

Dlatego też, moim zdaniem, twierdzenie posła Czarnka, iż „kolejki, które będą głosowały przez następne kilka godzin i te kolejki będą gdzieś pilnowane przez członków obwodowej komisji”, nie znajduje żadnego oparcia choćby w faktach z poprzednich głosowań i jest całkiem hipotetyczne. A nawet jeśliby przy nadchodzących wyborach tego rodzaju sytuacje zaistniały, to z tych kilkugodzinnych kolejek należałoby się cieszyć, bo świadczy to o świadomości wyborców i ich chęci skorzystania z jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego konstytucyjnego prawa do wybierania swoich przedstawicieli.