Sondaż: 60 proc. osób w wieku powyżej 50 lat chce, by kandydat na prezydenta musiał zebrać więcej niż 100 tys. podpisów poparcia

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem - należałoby zwiększyć liczbę podpisów niezbędnych do rejestracji kandydatki bądź kandydata na prezydenta.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 54,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 29,7 proc. respondentów.

15,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Podniesienie progu wymaganych podpisów popiera sześć na dziesięć osób, które skończyły 50 lat i dwie na trzy osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców. Do grup, które w największym stopniu krytycznie odnoszą się do tego pomysłu należą respondenci mieszkający w miastach o wielkości 200 tys. – 499 tys. mieszkańców (41 proc.) oraz badani w wieku od 25 do 34 lat (40 proc.) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.