Donald Trump wyjaśnia kontrowersyjną grafikę w stroju papieża: nie mam z nią nic wspólnego

Zamieszczona przez samego Trumpa grafika, znalazła się także na oficjalnym koncie Białego Domu i wzbudziła ogromny odzew. Jedni krytykowali go za nieuszanowanie śmierci papieża Franciszka i powagi zbliżającego się konklawe, które ma wyłonić następcę Franciszka. Inni podkreślali poczucie humoru prezydenta USA i dystans do siebie.

Pytany przez dziennikarzy o kontrowersyjny obrazek Trump odparł, że jedynie mediom fake "news" nie podobała się ta grafika, ponieważ - jego zdaniem - "nie znają się na żartach". Zapewnił, że katolicy "byli nią zachwyceni".

Kto umieścił grafikę z Trumpem w stroju papieża?

Prezydent USA powiedział jednocześnie, że on sam nie miał „nic wspólnego” z umieszczeniem obrazka w sieci. - Ktoś wymyślił zdjęcie, na którym jestem ubrany jak papież, i wrzucił je do internetu. To nie ja to zrobiłem. Nie mam pojęcia, skąd się wzięło. Może to była AI, ale nic o tym nie wiem - wyjaśnił dziennikarzom Trump.