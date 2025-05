Początek lipca 2026 roku to data, do której pozostał ponad rok, ale już teraz jest istotna dla wielu gmin. To limit czasowy uchwalenia planów ogólnych, czyli aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania terenów gminy. Od tej daty uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji lokalizacyjnych będzie możliwe, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny. Dotyczy to ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Reklama

Ułatwienie dla gmin, które nie uchwaliły planu ogólnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy, która wyjdzie naprzeciw tym gminom, które mają opóźnienia w przygotowaniu planów ogólnych. W poniedziałek projekt trafił do konsultacji.

Nowe przepisy umożliwią wydawanie decyzji w sprawach inwestycji celu publicznego w okresie od dnia utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do czasu uchwalenia planu ogólnego. Decyzje będą wydawane na podstawie przepisów sprzed 24 września 2023 r., gdy weszły w życie regulacje zobowiązujące gminy do uchwalenia planów ogólnych.

Ta reguła będzie dotyczyła postępowań wszczętych przed 1 lipca 2026 r. Gdy wniosek w sprawie inwestycji celu publicznego wpłynie później – będzie musiał poczekać na uchwalenie planu gminnego i jego wejście w życie. W projekcie nie wskazano przy tym nowej daty, do której samorządy mają uchwalić te ogólne plany.