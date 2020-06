Administracja Trumpa chce wydobywać więcej ropy na Alasce

Plan administracji Donalda Trumpa otwiera możliwości wydobywania ropy naftowej na obszarze obejmującym ok. 7,5 mln hektarów. System zarządzania tymi gruntami wprowadzony w 2013 roku przez administrację Obamy umożliwiał wydobycie ropy na ok. 4,5 mln hektarów (cała Krajowa Rezerwa Ropy na Alasce obejmuje ok. 9,3 mln hektarów.

