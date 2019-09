USA: Demokraci przed wyborami igrają z ogniem

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi nie czekała z opublikowaniem przez prezydenta stenogramu z rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim z 25 lipca, aby ogłosić formalne rozpoczęcie śledztwa, które teoretycznie może doprowadzić do odsunięcia Donalda Trumpa od władzy.

– Sekretarz stanu Pompeo otrzymał zgodę Ukraińców na upublicznienie naszej rozmowy. Oni też nie wiedzą, o co w tym chodzi. Polowanie na czarownice przez demokratów! – napisał we wtorek w nocy czasu warszawskiego amerykański przywódca. Jego zdaniem stenogram jasno wykaże, że w żadnym momencie nie uzależniał on wypłaty 400 mln dol. pomocy dla Ukrainy od znalezienia przez Kijów haków na Joe Bidena i jego syna Huntera.

Dowiedz się więcej: Biały Dom opublikował zapis rozmowy Trumpa z Zełenskim