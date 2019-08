Donald Trump miał przylecieć do Polski. Dzień rozpoczął od wizyty na polu golfowym

Sprawa poruszyła część amerykańskich dziennikarzy, którzy źle odebrali taką aktywność Trumpa wobec nadchodzącego huraganu. Jeden z tweetów prezydenta dot. prognozy trasy Doriana został prawdopodobnie napisany z pokładu śmigłowca lecącego w stronę Sterling.

Prezydent USA według pierwotnego planu miał przylecieć dziś do Warszawy i wziąć udział w jutrzejszych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na ten fakt dziennikarze również zwrócili uwagę.

"Trump miał być w ten weekend w Polsce. Powiedział, że odwołał podróż by monitorować huragan Dorian. Właśnie odleciał z Camp David na swoje pole golfowe w Wirginii" - napisał na Twitterze Jim Acosta z CNN. Na taki niefortunny zbieg zdarzeń zwróciła też uwagę Sara Cook z CBS News.

Trump was supposed to be in Poland this weekend. He said he canceled the trip to monitor Hurricane Dorian. He just choppered from Camp David to his golf course in VA.