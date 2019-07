Brytyjski ambasador w USA podał się do dymisji

"Mail on Sunday" ujawnił poufne depesze ambasadora Wielkiej Brytanii do brytyjskiego rządu, w których sir Kim Darroch krytycznie oceniał administrację Donalda Trumpa. Radził urzędnikom w Londynie, by przywódcy USA przedstawiali uwagi "w sposób prosty, a nawet prostacki". Otoczenie Trumpa Darroch określił jako "dysfunkcyjne", a administrację - jako "niezdarną" i "nieporadną".

W reakcji na te doniesienia prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że Stany Zjednoczone nie będą z ambasadorem utrzymywać kontaktów.

"Nie jesteśmy wielkimi fanami tego człowieka, nie służył Wielkiej Brytanii dobrze" - stwierdził.