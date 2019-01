Trump uderzył w stół i wyszedł ze spotkania ws. shutdownu w USA

"Właśnie wyszedłem ze spotkania z Chuckiem i Nancy. Totalna strata czasu" - napisał na Twitterze prezydent USA.

"Zapytałem, co wydarzy się za 30 dni, jeśli szybko to wszystko otworzę - czy zamierzacie zatwierdzić ochronę granic, która obejmuje mur lub stalową barierę? Nancy powiedziała: Nie. Odpowiedziałem: Do widzenia" - dodał Trump.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!