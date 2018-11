Trump: Trzeba grabić lasy jak Finowie. Finowie zaskoczeni

Trump powołując się na rozmowę z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto stwierdził, że Finowie "spędzają dużo czasu na grabieniu i sprzątaniu lasów", dzięki czemu unikają pożarów takich jak ten, który trawi obecnie lasy w Kalifornii. Według Trumpa to właśnie złe zarządzanie lasami w USA - a nie zmiany klimatyczne - jest przyczyną najtragiczniejszego pożaru w historii stanu.

Tymczasem prezydent Finlandii Niinisto przyznał w rozmowie z fińskim dziennikiem, że nie pamięta, aby mówił o grabieniu lasów w czasie rozmowy z Trumpem.

Prezydent USA wizytując tereny spustoszone przez pożar w Kalifornii mówił, że problemem jest złe zarządzanie lasami w USA. - Patrzymy na inne kraje, gdzie robi się to inaczej i to zupełnie inna historia - mówił Trump.

- Rozmawiałem z prezydentem Finlandii i on powiedział: "Robimy to inaczej..., jesteśmy leśnym narodem". Oni spędzają dużo czasu na grabieniu i czyszczeniu, i robieniu rzeczy, i nie mają żadnych problemów - przekonywał prezydent USA.

Tymczasem Niinisto w rozmowie z dziennikiem "Ilta-Sanomat" stwierdził, że w czasie rozmowy z Trumpem nie mówił o grabieniu.

- Wspomniałem mu, że Finlandia jest pokryta lasami i że mamy dobry system monitorowania (lasów) - relacjonował Niinisto.

Tymczasem Finowie zareagowali na słowa Trumpa umieszczając w sieci żartobliwe zdjęcia ze sprzątania lasów.

In Finland, we know how to prevent forest fires. We rake all the leaves into piles and then carry them away. Sorry, this is fake news. #rakenews #rakingleaves #rakingtheforest #trump pic.twitter.com/TmD49xiYv3