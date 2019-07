Sąd: zatrzymanie Jakuba A. było prawidłowe i legalne

Mecenas broni鉍 Jakuba A. nie kwestionowa豉 zasadnoci samego aresztowania 22-latka, a sposobu, w jaki dosz這 do jego zatrzymania. Przypomnijmy, podczas zatrzymania Jakuba A., policjanci po這篡li go na pod這dze, za這篡li kajdanki zespolone i wyprowadzili z mieszkania boso, w samej bielinie i koszulce.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur krytycznie oceni te pn por przes逝chania 22-latka. Wskaza, 瞠 nie by這 瘸dnych przeszk鏚 procesowych, by czynno ta odby豉 si nast瘼nego dnia w obecnoci obro鎍y 22-latka.

Zdaniem wroc豉wskiego s鉅u dzia豉nia policji by造 prawid這we. S鉅 Okr璕owy we Wroc豉wiu nie uwzgl璠ni za瘸lenia obro鎍y Jakuba A. Stwierdzi, 瞠 zatrzymanie by這 zasadne, legalne i prawid這we m闚i Onetowi prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okr璕owej w widnicy. Wiadomo, 瞠 orzeczenie wydane przez s鉅 jest prawomocne.

Przypomnijmy, do zab鎩stwa Kristiny dosz這 13 czerwca. Dziewczynka wraca豉 ze szko造 po lekcjach, kt鏎e sko鎍zy豉 o 12.30. Do domu w Mrowinach oddalonego o nieca造 kilometr jednak nie dotar豉. Po raz ostatni dziewczynka 篡wa by豉 widziana 200 metr闚 od domu. Gdy zaniepokojona matka zg這si豉 jej zagini璚ie, rozpocz窸y si poszukiwania. Kilka godzin pniej w lesie ko這 畝rowa sze kilometr闚 od domu cia這 dziewczynki znalaz豉 spaceruj鉍a z psem kobieta. Przyczyn mierci dziecka by造 rany k逝te klatki piersiowej i szyi. Kristina zosta豉 pochowana na cmentarzu komunalnym w 畝rowie.

Podejrzanym o zab鎩stwo 10-latki jest 22-letni Jakub A., student z Wroc豉wia. Ma on postawione dwa zarzuty: zab鎩stwa ze szczeg鏊nym okrucie雟twem po章czony ze zniewa瞠niem zw這k oraz pod瞠gania innej osoby do wsp馧udzia逝 w zbrodni. Wiadomo, 瞠 do obu si przyzna i z這篡 wyjanienia.