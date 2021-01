Aborcja: skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego

I choć nadal obowiązują dwie inne przesłanki legalnej aborcji: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki lub powstała w wyniku przestępstwa, np. gwałtu, to najczęściej miała zastosowanie ta uchylona. Z drugiej strony nastąpiło rozszerzenie granic przestępstwa przerywania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy za zgodą kobiety o te „zdelegalizowane" sytuacje, ale czyny matek nie podlegają odpowiedzialności karnej.

Większość sędziów TK (bo trzech zgłosiło zdania odrębne) wskazuje, powołując się m.in. na poprzednie wyroki TK, że konstytucja gwarantuje ochronę zdrowia dziecka od poczęcia, a ustawodawca ma obowiązek wprowadzić zakaz jego naruszania i gwarancję jego przestrzegania. Sam fakt upośledzenia płodu (nieuleczalnej choroby z dużym prawdopodobieństwem) nie może przesądzać o dopuszczalności przerwania ciąży, gdyż ani dbałość o jakość przekazywanego kodu genetycznego, ani ewentualny dyskomfort życia chorego dziecka nie mogą usprawiedliwiać decyzji o podjęciu działań zmierzających do spowodowania jego śmierci. Możliwości poświęcania dobra dziecka wymaga wskazania analogicznego dobra po stronie matki. W uchylonej przesłance zabrakło zaś odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli sytuacji, w których nie można byłoby od niej wymagać aż takiego poświęcenia. I to jest potencjalna przestrzeń na częściowe zachowane przesłanki wad płodu.