Poseł Bartłomiej Wróblewski kandydatem PiS na RPO

O kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego media nieoficjalnie informowały już w ubiegłym tygodniu. Poprzedni kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Wawrzyk, został odrzucony przez Senat.

- Zdecydowałem się na kandydowanie na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to ważna funkcja, duża odpowiedzialność. Jestem do tej funkcji przygotowany z wykształcenia i pracy zawodowej - powiedział poseł PiS.

- Jeśli zostanę Rzecznikiem Praw Obywatelskich będę się starał pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, przekonań politycznych czy zapatrywań światopoglądowych - zapowiedział.

- Będę stał po stronie ludzi najsłabszych. Najsłabszych bardzo często nie z własnej winy, ale z racji finansowych, zamieszkania, braku dostępu do sądów. Wszyscy ci, którzy są dyskryminowani i wykluczeni zawsze będą w centrum mojego zaangażowania - dodał.

- Niezwykle ważnym obszarem jest pomoc dzieciom, matkom oraz pomoc samotnym ojcom. Będę działać na rzecz poprawienia sytuacji ekonomicznej kobiet, w szczególność zabezpieczenia emerytalnego - zadeklarował Wróblewski.

Wróblewski był jednym ze współautorów wniosku do TK ws. aborcji. Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", poseł PiS już kilka miesięcy temu pojawiał się na sejmowych spekulacjach, jeśli chodzi o tę funkcję.

Już przed oficjalnym ogłoszeniem startu, wśród polityków opozycji pojawiły się głosy sprzeciwu. W ocenie Barbary Nowackiej kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego "to kolejna próba odwrócenia uwagi od bieżących spraw". - To polityk i fanatyk, człowiek, który stanął przeciwko prawom kobiet, kiedy trzeba było tak naprawdę generalnie dbać o społeczeństwo. Dzisiaj jest proponowany przez PiS. Jest to czysta prowokacja. Przecież wiadomo, że nie ma żadnych szans przejść przez Senat - mówiła w rozmowie z TVN24.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski powiedział, że będzie rozmawiał z senatorem Libickim w sprawie kandydatury Wróblewskiego.

- Dla senatora Libickiego niezwykle ważną sprawą są kwestie związane z przerywaniem ciąży, a konkretnie jest on zwolennikiem całkowitego zakazu przerywania ciąży i wszyscy, którzy działają na tę rzecz, są przez niego pozytywnie oceniani. Przypomnę, że właśnie z tego powodu odszedł z PO - powiedział Borowski.