Senator PiS Jan Maria Jackowski: Prezes Obajtek powinien się wytłumaczyć z majątku

Zdaniem senatora Obajtek powinien wytłumaczyć się z posiadanego majątku. - Najlepiej by było gdyby sam prezes Obajtek w tej chwili wyjaśnił te wszystkie nieprawidłowości, zarzuty, te twierdzenia, że to są manipulacje. Nie oczekuję osobistego wystąpienia, ale przecież kwestia, która może być tutaj podstawą do miarodajnych opinii, to są oświadczenia majątkowe. Nie mamy dostępu, to znaczy opinia publiczna nie ma dostępu do tych oświadczeń majątkowych. Być może wszystko jest w porządku i cała ta burza jest burzą w szklance wody - skomentował.

- Gdyby byk był wzięty za rogi, od razu zostałyby położone karty na stole, wykazano by, to przecież są zarzuty bezpodstawne, wszystko jest w porządku, to sądzę, że bylibyśmy obecnie w innym momencie debaty. Natomiast poprzez taką sytuację, że wpierw twierdzono, że to odgrzewane kotlety, w tej chwili różne wypowiedzi z obozu rządzącego są, takie, właściwie do końca nie wiadomo czy już jest to obrona prezesa Obajtka jak niepodległości, czy już taka mniejsza obrona, bo tutaj zniuansowane są te wypowiedzi w zależności co kto mówi. To wszystko razem niewątpliwe osłabia jego pozycję - ocenił Jaskowski.