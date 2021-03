Nieruchomości prezesa Obajtka. Orlen odpowiada na doniesienia mediów

Prezes Orlenu Daniel Obajtek w 2018 roku kupił 187-metrowy apartament na warszawskim Bemowie za 1,3 mln złotych, czyli ok. 6,9 tys. zł za metr kwadratowy. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" deweloper - firma Profbud - sprzedawał nieruchomości za 12,5 tys. zł za metr kwadratowy.

- Nie wiem, kiedy pan Obajtek i pani Paulina Sala i za ile nabyli lokal. Nie mam pojęcia, co to za dane, nie mogę się do nich odnieść - komentował w rozmowie z dziennikiem prezes Profbudu Paweł Malinowski.

Firma w przekazanym oświadczeniu poinformowała, że "na rynku nowych mieszkań występuje następująca zależność – im większe mieszkanie, tym cena lokalu za m kw. jest niższa". "W 2018 r. ceny nowych mieszkań na Bemowie wynosiły średnio 7 tys. zł za m kw." - poinformowano.

Zwrócono również uwagę, że prezes firmy jest działaczem Akademii Piłkarskiej Beniaminek Profbud Krosno. Firma została sponsorem akademii w 2018 roku. W tym samym roku jej sponsorem strategicznym został Orlen.

W niedzielę oświadczenie w tej sprawie wydała rzeczniczka PKN Orlen Joanna Zakrzewska. "Nie jest prawdą, że PKN Orlen został sponsorem piłkarskiej akademii, która jest własnością dewelopera wymienionego w artykule. Stroną umowy jest Stowarzyszenie "Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno". We władzach Stowarzyszenia nie zasiada przedstawiciele żadnego z kilkunastu sponsorów" - poinformowała.

Oświadczenie @PKN_ORLEN dotyczące nieprawdziwych informacji opublikowanych dzisiaj na łamach GW. pic.twitter.com/2xkD20x6TF — Joanna Zakrzewska (@RzecznikORLEN) March 14, 2021