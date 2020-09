Błaszczak: Nie poddawajmy się tym ideologiom

Sobotnie wydarzenie rozpoczęło się mszą w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, której przewodniczy ks. bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Po zakończonej mszy głos zabrał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który patronuje uroczystości.

- Mówimy „Bóg zapłać” za wszystko, co powstało, za te wszystkie dzieła, których jesteśmy świadkami, uczestnikami. Staropolskie podziękowanie „Bóg zapłać” składamy na ręce ojca dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka, bo bez ojca te dzieła by nie powstały. Ojciec dyrektor zawsze mówi, że on sam też by tych dzieł nie dokonał, a więc „Bóg zapłać” wszystkim tym, którzy są w Rodzinie Radia Maryja. Te dzieła Radio Maryja, TV Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, świątynia, w której się dziś modlimy – Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II – i wiele, wiele innych dzieł - wymieniał minister.