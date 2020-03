Czarnecki o "Tarczy": Pod kątem siły nabywczej więcej niż w Niemczech

Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS-u, zapytany o to jak będzie działał Parlament Europejski podczas pandemii, odpowiedział że są przygotowane odpowiednie procedury. - Będziemy głosować zdalnie, e-mailowo, choć nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji i nie wiadomo jak to wypadnie w praktyce, a debata będzie skrócona do jednego tematu, czyli - walki z pandemią - skomentował Czarnecki.

